Talheimer Gemeinderat kommt zusammen

(smü) ‐ Der Talheimer Gemeinderat tritt am Dienstag, 10. Oktober, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Eine Stunde früher als gewöhnlich, denn eine umfangreiche Tagesordnung steht auf dem Programm. Zunächst werden Blutspender geehrt. Anschließend wird über die Erschließung des Wohngebietes Faugelen II gesprochen, die Bedarfsplanung der Kindertageseinrichtungen vorgestellt und die Anpassung der Entgeltordnung der Sport- und Festhalle beschlossen. Die Schallschutzmaßnahmen an der Festhalle werden der Gemeinde Kosten verursachen, ebenso die Beteiligung an den Sanierungskosten der Tuttlinger Gymnasien. Weitere Themen sind das Planfeststellungsverfahren für die Deponieerweiterung und der Bebauungsplan des Schuppengebietes Niedere Wiesen.