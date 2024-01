Talheimer Gemeinderat ernennt einen neuen Feuerwehrkommandanten

(smü) - Zur ersten Sitzung im Jahr 2024 trifft sich der Talheimer Gemeinderat am Dienstag, 16. Januar. Ab 20 Uhr werden im Sitzungssaal des Rathauses verschiedene Themen beraten und beschlossen.

So wird der neue Feuerwehrkommandant ernannt und die CO2 Bilanz vorgestellt. Der Haushaltsplan 2024 wird beschlossen und die Fortschreibung des Regionalplanes, wobei es um alternative Energien geht, wird beraten. Das Gewerbegebiet Ried wird planerisch festgelegt und über den Bau einer Logistikhalle wird zu entscheiden sein. Zur Abstimmung steht zudem die Nutzungsänderung in einem Privathaus, wo in zwei Räumen eine Physiotherapiepraxis eingerichtet werden soll. Die Annahme einer Zuwendung dürfte eine Formalie sein.