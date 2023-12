Talheimer Gemeinderat beschäftigt sich mit Investitionen

(smü) - Wird die Gemeinde Talheim 2024 tatsächlich knapp 4,4 Millionen Euro investieren? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung des Jahres. Bei einem Rückfluss von etwa 1,2 Millionen fragte Gemeinderat Marco Gola, ob das überhaupt zu stemmen sei. Da müsse nicht nur mit der Pinzette etwas herausgenommen werden, da müsse mit der Axt so einiges gekappt werden, war seine Ansicht. Dem hielt Ratskollege Michael Kipp entgegen, dass bereits in den Vorberatungen viele Investitionen gestrichen worden waren. „Der Gesetzgeber fragt uns nicht, ob wir Lust, oder Geld haben, Ganztagesplätze zu schaffen“, lautete sein Argument. Die geplanten Investitionen seien zumeist Pflichtaufgaben, sagte Kipp. Und Erschließungsmaßnahmen seien nur möglich, indem die Gemeinde in Vorleistung gehe. Aus den daraus resultierenden Baulandverkäufen komme Geld wieder in die Kasse zurück. Die größten Posten des Investitionsplanes sind eben die Erschließung des Neubaugebietes Faugelen II und die Weiterentwicklung des Gewerbegebietes Ried Ost. Ein vorgesehener Anbau an die Grundschule kann mit einer halben Million Euro zu Buche schlagen, ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr kostet die Gemeinde 200.000 Euro, für einen Lagerschuppen der Kläranlage sind 400.000 Euro veranschlagt. Fördergelder sind der Planung, außer beim Feuerwehrfahrzeug noch nicht berücksichtigt. Das erfuhr das Gremium vom Bürgermeister. Der Plan dient als Grundlage für die Haushaltsplanungen, die im kommenden Jahr beschlossen werden.