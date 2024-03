Talheimer Frauentag feiert gelungenes Comeback

Nach einer vierjährigen Pause hat kürzlich wieder der lang ersehnte Talheimer Frauentag stattgefunden. Besser hätte das Comeback nicht laufen können. Knapp 140 Frauen sind in die Pfarrscheuer gekommen. Die überwiegende Anzahl kam zum Frühstück, halb so viele besuchten die Nachmittagsveranstaltung und einige kamen zu beiden Terminen.

Alle waren neugierig auf die Texte und den Gesang der aus Stuttgart stammenden Referentin Beate Ling. Das Thema des Vormittages „Zeichen auf dem Weg“ untermalte die Sängerin und Rednerin gekonnt mit den entsprechenden Musikstücken. Mit ihren Liedern verbindet sie ihre eigene Lebensgeschichte. Zugleich möchte Beate Ling Impulse geben, ihren Zuhörerinnen Wege aufzeigen, wie mit Erfahrungen und Erlebnissen umgegangen werden kann. Wie zum Beispiel eine Krise als Chance begriffen werden kann.

Am Nachmittag gab die Stuttgarterin einen Einblick in ihr weiteres Thema „Wie hätten sie mich denn gerne“. Eingangssatz dazu war die Aussage „in einem Korb voller saftiger und süßer Pfirsiche, gibt es immer eine Frucht, die noch besser ist als alle anderen“. Die Botschaft lautete, dass ein erfülltes Leben nur möglich ist, wenn man sich selbst annimmt, beziehungsweise dass es nicht möglich ist für alle Mitmenschen richtig zu sein.

Das eigentliche Thema des Nachmittags „Bis hier her und viel weiter - Leben atmen“ war dann deutlich schwerer. „Der Preis gute Zeiten zu erleben ist, auch die schweren Zeiten hinzunehmen“. Das Thema behandelte Situationen von Trauer und Verlust. Von damit verbundenem „Loslassen, also ausatmen“ und von „Annehmen, also einatmen“ von Erfahrungen. Trauer sein das einzige Gefühl, das weder eine Vergangenheit, noch eine Zukunft kenne. Aber sie sei auch Zeichen dafür, dass man Liebe empfunden habe, sonst wäre ja Trauer nicht möglich. Sie stellte dar, wie wichtig Empathie für Trauernde ist. „Hoffnung trotzt dem Kummer Zuversicht ab“, lautete ihre abschließende Botschaft.

In der Vorbereitung stand der Talheimer Frauentag zu Beginn auf der Kippe stand. Nachdem Pfarrerin Marion Pipiorke aus gesundheitlichen Gründen die Organisation des Tages nicht durchführen konnte, wurde Rosi Kreutter gebeten, den Tag zu realisieren.