Talheimer Frauentag feiert Comeback

Nach dreijähriger Pause findet am Samstag, 9. März, in der Talheimer Pfarrscheuer wieder der „Talheimer Frauentag“ statt. Das Frühstück beginnt um 9 Uhr, die Nachmittagsveranstaltung startet um 14 Uhr. Protagonistin des Tages ist Beate Ling, Referentin, Sängerin und Gesangscoach aus Stuttgart. Mit ihren Themen „Zeichen auf dem Weg“ und „Bis hierher und viel weiter - Leben atmen“ wird sie Impulse geben und Denkanstöße setzen. Der Unkostenbeitrag für das Frühstück liegt bei 15 Euro, für die Nachmittagsveranstaltung fallen zehn Euro an. Ein Kombiticket kostet 20 Euro. Anmeldungen nimmt Silvia Müller bis Freitag, 1. März, unter der Telefonnummer 0171/7765338 oder per Mail an [email protected] entgegen.