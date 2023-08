Talheimer Bauhof baut in „Niedere Wiesen“

Die Entwicklung der Gemeinde hat den Talheimer Gemeinderat in seiner Sitzung vor der Sommerpause in einigen Tagesordnungspunkten beschäftigt.

Auf der Basis des Fünf–Jahres–Planes, der für die gemeindeeigene Infrastruktur vorliegt, wurde unter anderem über das Schuppengebiet gesprochen, das an die Kläranlage angrenzt. Von vielen Einwohnern gewünscht, wurde es noch in der Amtszeit von Martin Hall erschlossen. Letztlich fanden sich aber doch keine Pächter für die Parzellen, so blieb das Gewann „Niedere Wiesen“ ungenutzt. Zwischenzeitlich gibt es seitens der Verwaltung Überlegungen, dort eine Lager– und Abstellhalle für den Bauhof zu errichten. Im Haushalt 2023 wurden 5000 Euro für Planungskosten, 120.000 Euro für die Errichtung einer Lagerhalle und 35.000 Euro für den Anschluss an das Stromnetz eingestellt. Der ermittelte Bedarf für die Fläche einer Halle für den Bauhof liegt bei 390 Quadratmeter. Eine erste Kostenschätzung liegt bei 224.800 Euro, hinzu kämen noch Gründungskosten in Höhe von 95.200 Euro. Gesamtkosten also 320.000 Euro.

Parallel dazu wurden Überlegungen besprochen, seitens der Gemeinde Schuppen in dem Gebiet errichten zu lassen und die Parzellen dann zu veräußern. Das zöge jedoch hohe Vermessungskosten sowie hohe Kosten für die Ausstattung mit Photovoltaik–Modulen, entsprechend geltender gesetzlicher Vorgaben, nach sich. Diese Gedanken wurden wegen der Kostenfrage wieder zurückgestellt.

Die Errichtung eines Lagerschuppens für den Bauhof wird jedoch — nach einstimmigem Beschluss — forciert. Eine Kostenberechnung und ein Leistungsverzeichnis wird erstellt. Die Sanierung der Wirtschaftswege basiert ebenso auf dem Fünf–Jahres–Plan. Als dringend angesehen wurde bereits in der Gemeinderatssitzung im Januar der Feldweg Bruckäcker, der Wanderparkplatz Neuenhölzle und der Wanderweg in Richtung der Brücke über die B 523, in Talheim der „Wurstsalatsteg“ genannt. Erste Kostenschätzungen zufolge hätten die Maßnahmen 114.000 Euro kosten sollen. Nun kam der Zufall der Gemeinde zu Hilfe. Auf dem Feldweg Bruckäcker konnte nicht belastetes Fräsgut von einer Baumaßnahme verbaut werden. Der Parkplatz Neuenhölzle wurde von der Forstverwaltung im Rahmen der Feldwegsanierung ausgebessert, was den Etat der Gemeinde zusätzlich entlastete. Einzig der Wirtschaftsweg zum „Wurstsalatsteg“ wird Kosten in geschätzter Höhe von 12.100 Euro verursachen. Von der Falterstraße aus wird der Weg, gemäß dem Beschluss der Räte, mit einer Frostschutz–Tragschicht versehen.