Tuttlingen will die Gemeinden im Kreis finanziell an der Sanierung der Gymnasien beteiligen. Das kann freiwillig passieren, ansonsten folgt eine Zwangsphase. In Talheim ist man sich über die Entscheidung einig.

„Finanzielle Beteiligung Umlandgemeinde an weiterführenden Schulen ‐ Grundsanierung der Tuttlinger Gymnasien“: Das ist die Überschrift zu einem der Tagesordnungspunkte in der Talheimer Gemeinderatssitzung gewesen.

Dass dieses Thema für den Gemeinderat und die Gemeinde von großer Tragweite sein könnte, wurde beim Lesen der Vorlage schnell klar. Landesweit sind Schulen unterfinanziert, die Kassen leer und die Baukosten hoch.

Ein Drittel der Schüler kommt von außerhalb Tuttlingens

So besann sich die Stadt Tuttlingen auf Paragraf 31 Absatz 1 des Schulgesetzes, nach dem Schulträger über einen Schulverband, oder über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung gemeinsam mit den Umlandgemeinden die Schulträgeraufgaben erfüllen. Hierunter fällt auch die Finanzierung baulicher Maßnahmen an den Schulen.

Damit wären unsere Mittel für Investitionen in der Gemeinde für die nächsten drei Jahre verplant. Andreas Zuhl

Mit einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes vom 6. Dezember 2022 wurde festgestellt, dass das dringende öffentliche Bedürfnis besteht. Das Ansinnen der Tuttlinger Verwaltung ist laut VGH gegeben, weil die Schulträgeraufgaben der Umlandgemeinde mit erfüllt werden.

Anteil von Talheim wohl mehr als halbe Million Euro

Zu einem Drittel werden die Tuttlinger Gymnasien von auswärtigen Schülern besucht, darunter auch solche aus Talheim. Zur Berechnung der Umlagesumme werden die Schülerzahlen der vergangenen fünf Jahre herangezogen.

Die Schulstatistik besagt, dass in diesem Zeitraum 1,76 Prozent der Gymnasiasten des Immanuel-Kant Gymnasiums aus Talheim kamen, im Otto-Hahn-Gymnasium lag der Anteil bei 5,2 Prozent.

In Summe kann, je nach Auslegung der Gesamtsumme der Sanierungskosten der Tuttlinger Schulen, auf die Gemeinde Talheim eine Ausgabe in Höhe von 500.000 bis 800.000 Euro zukommen. „Damit wären unsere Mittel für Investitionen in der Gemeinde für die nächsten drei Jahre verplant“, kommentierte Bürgermeister Andreas Zuhl die Zahlen.

Mehrere Phasen könnten folgen

Das weitere Verfahren gliedert sich in vier Abschnitte. Zunächst kann der Gemeinderat freiwillig zustimmen. In der Zwischenphase wird versucht eine Lösung herbeizuführen. Verläuft die erfolglos, schließt sich die Zwangsphase an. Wenn auch die zu keinem Ergebnis führt, wird die Schulträgerschaft auf den Landkreis übertragen. Dann werden die Mittel im Rahmen der Kreisumlage fällig.

Das Verfahren wurde vom Tuttlinger Stadtrat im Rahmen der September-Sitzung gestartet. Es betrifft insgesamt 30 Gemeinden. Genaue Zahlen zur Höhe der Umlagesumme liegen noch nicht vor.

Die Gemeinderätin und die Ratskollegen nahmen die Vorlage zur Kenntnis. Sie verständigten sich darauf, die Freiwilligkeit sofort abzulehnen. Mit der Begründung, dass eine Kostenbeteiligung die Investitionsplanungen der Gemeinde Talheim nachhaltig lähmen würde.