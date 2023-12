Talheim investiert auch 2024 weiter in die Gemeinde

Die Gemeinde Talheim investiert und entwickelt sich weiter. Die Weichen dazu sind in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres gestellt worden. Den Rekordbetrag von 4,3 Millionen Euro für Investitionen hat Bürgermeister Andreas Zuhl dem Gemeinderat in seinem Haushaltsentwurf für 2024 vorgelegt. Dabei sind Fördersummen noch nicht berücksichtigt.

Aus Baulandverkäufen können der Gemeinde 1,2 Millionen Euro zufließen, aus der Holzernte resultieren prognostizierte 88.000 Euro. Insgesamt kann aus dem Forst eine viertel Million Euro erwirtschaftet werden. Nach Abzug der Kosten, unter anderem für Bestandspflege, Erschließungsmaßnahmen und Neupflanzungen stärkt die genannte Summe den Haushalt der Gemeinde. Die Zahlen wurden unlängst von Revierförster Klaus Butschle vorgestellt.

Die zu investierenden Mittel sind in Talheim zunächst für ein Fahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr vorgesehen. Ein Geländewagen-Logistik, kurz GWL, soll künftig insbesondere bei Einsätzen abseits von Brandereignissen zum Einsatz kommen. Damit wird die Wehr der kleinen Gemeinde ein weiteres Aufgabenfeld abdecken können und von überregionaler Bedeutung sein.

Eine weitere hohe Investition stellt der geplante Lagerschuppen dar, der auf dem Gelände der Kläranlage entstehen soll. Auf einer Fläche von 255 Quadratmetern könnten in dem Gebäude die Gerätschaften der Kläranlage und auch die des Bauhofes untergebracht werden. Entsprechend geltender Vorschriften würde das Dach mit einer Photovoltaikanlage belegt werden. Dafür stellte die Verwaltung 400.000 Euro ein.

Das an die Kläranlage angrenzende Gewann „Niedere Wiesen“ ist schon seit Jahren im Gespräch als Schuppengebiet. Noch zur Amtszeit von Bürgermeister Martin Hall war das Vorhaben, die Fläche in Parzellen einzuteilen und Interessenten anzubieten, die dort ihr Brennholz selbst zusägen und ihre Gerätschaften lagern könnten. Die Konzeption von seinerzeit fand nicht den erwarteten Zuspruch. Nun stehen Flurstücke von einer Größe zwischen 250 und 300 Quadratmetern zur Verfügung. Aus Kostengründen werden sie ohne Stromanschluss zum Quadratmeterpreis von 47 Euro angeboten. Einen Schuppen errichtet sich jeder Besitzer selbst. Diesen Weg gehen Verwaltung und Gemeinderat, nachdem bei einer zuvor durchgeführten Interessensbekundung der konkrete Bedarf ermittelt wurde. Durch diese Maßnahme fließt dem Haushalt Geld zu.

Eine weitere Entlastung wird die Anpassung der Essensbeiträge im Kindergarten Krümelkiste darstellen, die ab dem 1. Februar 2024 von den Eltern zu leisten sein wird. Momentan sind die Kosten für das Essen der ganztags betreuten Kinder durchaus moderat. Dem Gemeindehaushalt entsteht ein jährlicher Abmangel in Höhe von rund 10.000 Euro, was eine Subventionierung von 45 Prozent bedeutet. In einer Vorlage verdeutlichte die Verwaltung dem Gemeinderat, wie sich die Verköstigung der Kinder für die Eltern verteuern würde, strebte die Gemeinde einen 100-prozentigen Deckungsgrad an. Das wollte weder das Gremium noch der Bürgermeister den Eltern zumuten. Es wurde ein Deckungsgrad von 68 Prozent beschlossen. Der bringt der Gemeinde immer noch ein Defizit in Höhe von 7000 Euro ein, belastet jedoch die Eltern etwas weniger. Mit allen im Haushaltsentwurf vorgestellten Investitionsplanungen erfüllt die Gemeinde Talheim entweder Pflichtaufgaben, oder ist bestrebt, die Kommune zukunftsfähig und familienfreundlich aufzustellen.