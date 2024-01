Talheim beschäftigt sich mit seiner CO2-Bilanz

(smü) - Wie sieht die CO2-Bilanz der Gemeinde Talheim aus? Das haben Tobias Bacher und Alexander Spreitzer von der Energie Agentur in der ersten Talheimer Gemeinderatssitzung des Jahres 2024 vorgestellt.

Die kleine Gemeinde am östlichen Rand der Baar hat einen der besten Werte Baden-Württembergs aufzuweisen. Allerdings muss dabei die B 523 außer acht gelassen werden. Die Bundesstraße führt zum Teil über Talheimer Gemarkung. Da das Verkehrsaufkommen ein nicht beeinflussbarer Faktor ist, sollte dieser auch nicht in die Bewertung einfließen. Der Strom kommt zu beinahe 34 Prozent aus PV-Anlagen und zu 57,4 Prozent aus Biogas.

Geheizt wird in Talheim zwar zu knapp 48 Prozent mit Heizöl, doch stattliche 39 Prozent der Wärme kommt aus erneuerbaren Energien. Dabei stellen Scheitholz-, oder Pelletheizungen den Löwenanteil dar. Das Fazit der Darstellung besagte, dass der CO2-Ausstoß pro Einwohner in Talheim bei 7,93 Tonnen liegt. Im Landesdurchschnitt ist der Wert 8,01 Tonnen pro Kopf. Insgesamt Daten, die der Gemeinderat gern zur Kenntnis nahm.

Die Haushaltsvorberatungen sind abgeschlossen, dem Haushaltsentwurf wurde zugestimmt. Also steht ein Investitionsvolumen von 4,3 Millionen Euro an. Etwa ein Viertel davon sei förderfähig, ließ Bürgermeister Andreas Zuhl das Gremium wissen. Weiterhin kündigte das Gemeindeoberhaupt an, dass man dieses Jahr noch ohne Kreditaufnahme auskomme. Doch im nächsten Jahr werden sich Verwaltung und Gemeinderat dem Thema stellen müssen.

Das Gewerbegebiet Ried weiterzuentwickeln, ist ein Teil des Investitionsprogramms der Gemeinde Talheim. Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde beraten, ob der östliche Bereich des Gewerbegebietes in zwölf oder 14 Flurstücke einzuteilen ist. Letztlich verständigten sich die Verwaltung und die Räte auf die Variante mit den zwölf Flurstücken. So haben Interessenten auf den Flächen mehr Flexibilität beziehungsweise größere Unternehmen die Chance sich anzusiedeln. Erklärtes Ziel ist es, bis im Herbst dieses Jahres zur Offenlage zu kommen, um dann gegen Jahresende einen Satzungsbeschluss zu fassen.