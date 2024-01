Sprechstunde zum Naturschutzgebiet am Lupfen

Talheim / Lesedauer: 1 min

Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) bietet am Donnerstag, 25. Januar, in Talheim eine Sprechstunde zum geplanten Naturschutzgebiet Lupfen an.