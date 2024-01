Sohn Philipp übernimmt von Vater Thomas

(smü) - Talheim hat einen neuen Feuerwehrkommandanten. Philipp Irion wurde zwar bereits anlässlich der Jahreshauptversammlung im Dezember von der Vollversammlung gewählt. Doch entsprechend geltender Regularien muss der Gemeinderat der Wahl zustimmen. Das ist während der Januarsitzung geschehen. Zugleich ist Thomas Irion, der bisherige Kommandant, zum Ehrenkommandanten ernannt worden.

Die Wahl stellt nicht nur die Übergabe des Staffelstabes innerhalb einer Familie dar: Mit Philipp Irion ist nun die dritte Generation dieser Familie an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr. Breits der Großvater des nun amtierenden Kommandanten leitete einst die Wehr. Bürgermeister Andreas Zuhl gratulierte dem neuen Feuerwehrchef zu seiner Wahl und wünschte ihm alles Gute für die bevorstehende Zeit.

Der junge Kommandanten wird an Entscheidungen über große Investitionen beteiligt sein. Die Ausschreibungen für einen Geländewagen Transport laufen, ein Löschfahrzeug wird zu ersetzen sein. Einerseits werde die Zeit immer bürokratischer, andererseits sei die Feuerwehr technisch und personell in starkem Wandel, sagte Zuhl in seiner Ansprache. Gleichzeitig lobte Zuhl die Aktiven der Talheimer Feuerwehr als „tolle Truppe“ und verwies auf den familiären Hintergrund auf den Philipp Irion zurückgreifen kann. „Der Gemeinderat und ich, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen“, sagte der Schultes.

Zum Zeichen der Wertschätzung für die in der Vergangenheit geleistete Arbeit erhielt Thomas Irion die Ernennungsurkunde zum Ehrenkommandanten.