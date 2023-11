Simon Korherr übernimmt die Kunden von Siegbert Kreutter

„Wie geht es weiter mit meinem Unternehmen“, diese Frage stellt sich manch ein Firmeninhaber, wenn es gilt, eine Nachfolge für das Gewerbe zu finden. So erging es auch Siegbert Kreutter, mit seinem Prüfmittelservice. Seit annähernd 30 Jahren kalibriert der Talheimer in einem eigens dafür eingerichteten Raum in seinem Haus mechanische Messmittel. Ein Kontakt zu einem Mitbewerber erwies sich als die Lösung für das Thema „Nachfolge“.

„Im Frühjahr bin ich 70 geworden. Da ich gesund bin und mich fit fühle, möchte ich nun mit meiner Frau Radtouren unternehmen und mich meinen Enkeln widmen“, erklärt Siegbert Kreutter seine künftige Lebensplanung. Korherr Kalibrierlabor, ein Unternehmen aus Volkertshausen, betreut die Kunden des Talheimer Prüfers in Zukunft weiter.

Unter „Kalibirieren“ versteht man den Vergleich eines Messwertes mit dem richtigen, der DIN entsprechenden Wert, bei vorgegebenen Bedingungen. Abweichungen müssen dokumentiert werden, Messunsicherheiten sind zu berechnen und ein Zertifikat, ein sogenannter Kalibrierschein, ist zu erstellen. Das sind die Aufgaben eines Prüfers, der dabei zumeist im Mikrometer-Bereich arbeitet. Ob nun ein Messschieber, ein Gewindegrenzlehrdorn, oder ein anderes Messmittel zu überprüfen ist, die Arbeit ist anspruchsvoll. „Wegen des Ausdehnungskoeffizienten eines Messmittels muss ein Teil zehn bis zwölf Stunden bei konstanten 20 Grad im Prüfraum liegen“, erklärt der gelernte Fein- und Elektromechaniker-Meister die Arbeitsweise. Dieser sollte zudem so erschütterungsarm wie möglich sein. So kann eine genaue Messung durchgeführt werden.

Der Prüfmittelservice von Siegbert Kreutter war bei seinen Kunden im Umkreis von etwa 30 Kilometern wegen seiner korrekten Arbeitsweise sehr geschätzt. Aber auch weil der Einzelunternehmer Messmittel durchaus über ein Wochenende prüfte. Allerdings wurde im Verlaufe der vielen Berufsjahre die Frage nach der Akkreditierung Siegbert Kreutters immer wieder gestellt. Diesem Verfahren wollte sich Kreutter nicht mehr stellen, hatte er den Eintritt in den Ruhestand doch schon geplant. Unter Akkreditierung versteht man, einfach ausgedrückt, die Überprüfung der Prüfer durch Mitarbeiter der Deutschen Akkreditierungsstelle, kurz DAkkS. Mit Simon Korherr vom gleichnamigen Labor fand sich ein Prüfer, der diese Akkreditierung hat und der bereit ist, die Kunden von Kreutter weiterhin zu betreuen. Er übernahm im Jahr 2020 das Unternehmen von Hans-Jürgen Stauch, der sein Kalibrierlabor seit 1995 führte.