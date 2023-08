Rathaustür erstrahlt in neuem Glanz

(smü) — In neuem Glanz erstrahlt die Türe des Talheimer Rathauses seit kurzer Zeit. Entsprechend dem aufgelegten und vom Gemeinderat beschlossenen Sanierungsplan für die im Gemeindebesitz befindlichen Gebäude, stand auch der Ersatz des Zuganges zum Rathaus auf dem Plan.

Undicht, zugig und verwittert war das Portal im Verlaufe der Jahre geworden. Gleichwohl sollte das Gebäude durch die Maßnahme in ihrem Charakter nicht wesentlich verändert werden. So wurde die Farbe, wie auch die Gestaltung der eingelassenen Fenster so gewählt, dass sich die neue Türe harmonisch in das Gesamtbild einfügt. Die mit der Arbeit beauftragte, im Ort ansässige Schreinerei Schneckenburger machte sich sogar die Mühe, die historischen Fenstergitter zu restaurieren und wieder einzusetzen.

So verfügt das Talheimer Rathaus jetzt über eine Eingangstüre, die einbruchssicher ist, energetischen Wärmeschutzstandards entspricht und deren historisches Erscheinungsbild erhalten wurde.