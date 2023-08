Probleme mit Kanalsanierung und Feuerwehrauto

(smü) — Der Zustand eines der Feuerwehrfahrzeuge und die laufende Kanalsanierung bereiten dem Haushalt der Gemeinde Talheim Kopfzerbrechen. Das hat Bürgermeister Andreas Zuhl in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause bekanntgeben müssen.

Erneut wurde im Aushub bei der Kanalsanierung belastetes Material gefunden, das wohl von früheren Baumaßnahmen herrührt. Das muss gesondert entsorgt werden, was ein weiteres Mal ungeplante Kosten in Höhe von 50.000 Euro verursacht. Bereits Ende Juni stand eine TÜV-Überprüfung der Feuerwehr–Fahrzeuge an. Die ergab, dass das Löschfahrzeug LF 6 massive Mängel aufweist. Die Reparatur des Fahrzeuges stellt außerplanmäßige Ausgaben dar.

Das weitere Löschfahrzeug LF 8 sei zwar älter als das LF 6, würde allerdings aufgrund seines Alters weniger genutzt, erklärte Bürgermeister Zuhl dem Gemeinderat bei der Sitzung. Weiterhin betonte der Dienstherr der Feuerwehr, dass man mit dem Feuerwehrbedarfsplan sowie der bereits auf den Weg gebrachten Neuanschaffung eines Fahrzeuges auf dem richtigen Weg sei.