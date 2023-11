Die neue Umladestation auf der Deponie Talheim steht. Dort wird künftig der Müll aus dem Landkreis Tuttlingen angeliefert, sortiert und zur Weiterverarbeitung abtransportiert. Das erste Fahrzeug ist symbolisch schon in die Halle eingefahren.

Letzte Arbeiten stehen noch aus

Der Bau der neuen Halle war nötig, weil der alte Umschlagplatz auf noch zu verfüllendem Deponieraum liegt. In der zweiten Jahreshälfte 2022 wurde daher mit dem Bau begonnen. Jetzt ‐ nach 14 Monaten Bauzeit ‐ ist die Halle fertig, nur kleinere Trockenbau- und Restarbeiten stehen noch aus. Der Wall zur Straße hin muss noch bepflanzt und das Gelände eingezäunt werden.

Die Halle hat eine Grundfläche von 2.100 Quadratmetern (Foto: Katharina Schaub )

Die alte Station, eigentlich nur als Provisorium geplant, wurde lange genutzt, berichtet Christian Simon, Leiter des Amtes für Energie, Abfallwirtschaft und Straßen im Kreis Tuttlingen. „Die neue Station ist ein Meilenstein für die Abfallwirtschaft im Kreis“, so Simon.

So viel Müll gibt es im Kreis Tuttlingen

Ein Meilenstein, der nötig ist. Denn: „Der Abfall wird nicht weniger“, sagt Tuttlingens Landrat Stefan Bär. 17.000 Tonnen Restmüll, 2000 Tonnen Sperrmüll und 2000 bis 3000 Tonnen Holz fallen im Landkreis Tuttlingen pro Jahr an. Damit dieser Müll umgeschlagen werden kann, gibt es also nun die neue Halle. Kostenpunkt: 6,4 Millionen Euro. „Das Geld ist gut angelegt für die nächsten Jahrzehnte“, so Landrat Bär.

Die Dimensionen der Halle können sich sehen lassen: Die Umladestation ist rund 70 Meter lang, 36 Meter breit und 14 Meter hoch. Im oberen Bereich sorgen große Fenster für die nötige Belüftung. 5000 Tonnen Beton wurden in der Station verbaut.

Die neue Umladestation auf der Deponie in Talheim von außen. (Foto: Katharina Schaub )

Mit Schildern versehene Trennwände geben vor, welche Sorte Müll wo landen soll. Sowohl Gewerbe als auch Privatpersonen können Müll anliefern. Bei der Statik des Daches wurde so geplant, dass eine Photovoltaikanlage nachgerüstet werden kann.

65 Prozent Wiedergewinnung

Bei der Umladestation handelt es sich eher nicht um ein „prestigeträchtiges Gebäude“, so Talheims Bürgermeister Andreas Zuhl. Müll sei kaum im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung und müsse vor allem einfach und geräuschlos aus dem Weg geräumt werden.

Dabei, so Zuhl, sei Deutschland Recyclingweltmeister. 65 Prozent des deutschen Siedlungsmülls werden aufbereitet. Das entspreche 140.000 Tonne Wiedergewinnung deutschlandweit. „Das passiert genau hier“, sagt Zuhl.

Der Bau der neuen Halle sei dennoch „eine Mammutaufgabe“ gewesen ‐ unter anderem wegen bürokratischer Hürden und Preissteigerungen. Und auch Schlechtwetterperioden und eine unangekündigte Straßensperrung, so ergänzt Projektleiter Stephan Herzberg, haben das Team vor Herausforderungen gestellt. Wegen der Sperrung wurde eine Anlieferung vereitelt.

Auch das Thema Brandschutz spielte beim Bau der Anlage eine zentrale Rolle. So habe man nachträglich eine Brandmeldeanlage beschlossen, die im Februar montiert werden soll. Ein Löschwasserbecken ist zudem angelegt worden, es wird in den kommenden Tage mit Löschwasser gefüllt.