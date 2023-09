Ein 44–jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall auf der B 523 bei Talheim lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall am Sonntagnachmittag gegen 16.15 Uhr zwischen Talheim und dem Konzenberg. Die Straße war bis etwa 19 Uhr gesperrt.

In Richtung Tuttlingen unterwegs

Der Mann war im Auto Richtung Tuttlingen unterwegs. Auf dem Gefällstück kurz vor der Talheimer Brücke kam sein VW Polo aus bislang nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf ein beginnendes Leitplankenstück auf und überschlug sich dabei. Anschließend kam der Wagen total beschädigt auf den Rädern zum Stehen.

Zahlreiche Unfälle auf der B523

Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den 44–Jährigen vor Ort. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste er mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald–Baar Klinikum geflogen werden. An dem schon älteren Fahrzeug entstand Totalschaden, es wurde abgeschleppt.

Der Unfall ist der nächste in einer Reihe von Unfällen, die in diesem Sommer auf der B 523 passiert sind. Im August gab es zwei Verkehrsunfälle mit jeweils vier Verletzten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Im Juni war bei einem Unfall mit einem Rettungswagen auf der Strecke eine Frau ums Leben gekommen.