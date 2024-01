Mit einem Mahnfeuer am Lupfen hat die „Interessengruppe Naturschutzgebiet Lupfen“ das Jahr beendet. Ein Zeichen setzen dafür, dass sich die Mitglieder der Gruppierung gegen die Umwidmung des Landschaftschutzgebiets in ein Naturschutzgebiet stemmen, war das erklärte Ziel. In der Folge der aktuellen politischen Entwicklung geriet die Veranstaltung zugleich zu einem Bauernprotest. Ein Korso rund 40 Traktoren kam zum Bauwagen am Fuße des Talheimer Hausberges gefahren.

Die Forderungen der Interessengemeinschaft

Landwirte aus der Gemeinde, aber auch aus Nachbargemeinden, waren in der Kolonne vertreten. „Wir sind keine Wutbürger“, sagte Richard Neher, Sprecher der Interessengruppe. „Wir wollen kein Naturschutzgebiet Lupfen, wir wollen eine demokratische Politik auf Augenhöhe und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Behörden“, so lauteten seine Forderungen, die er unter dem Beifall des Publikums vortrug. Das Publikum, das war „halb Talheim“. Einwohner die sich als Flächenbesitzer den Verordnungen des Naturschutzgebietes fügen müssen, aber auch Spaziergänger, für die der Südhang des Zeugenberges ein wertvoller Erholungsort darstellt.

Richard Neher drückt seine Hoffnung aus

Zeitgleich drückte Richard Neher noch einmal mehr seine Hoffnung aus, dass doch noch eine Begehung mit Vertretern des Regierungspräsidiums und der Öffentlichkeit zustande kommt. Zu gerne würden sich die Mitglieder der Interessengruppe davon überzeugen lassen, wo die vom Regierungspräsidium beschriebenen, schützenswerten Pflanzen zu finden sind.

Neher ging auch auf die Lage der Landwirte ein. Die Einschränkungen, die ein Naturschutzgebiet mit sich bringt, verringert das Einkommen der Bewirtschafter von Flächen. Zeitgleich fallen ab 2024 Subventionen für Agrardiesel und Steuererleichterungen für Landwirte weg. Was für diese Berufsgruppe deutlich höhere Kosten bedeutet. Der Hinweis, dass der Talheimer Hausberg bereits jetzt von verschiedenen Einrichtungen gepflegt werde, dass man also alles so belassen könne, wie es ist, brachte Neher erneut Beifall ein. Der Aufruf zu dem Mahnfeuer kam von den Mitgliedern der Interessengruppe.