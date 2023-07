Landwirte und Waldbesitzer äußern ihre Sorgen

Groß ist das Interesse gewesen am Informationsabend zum Thema Naturschutzgebiet Lupfen, zu dem die Interessengruppe die Öffentlichkeit nach Talheim eingeladen hat. „Was bringt die Zukunft“, lautete eine oft gestellte Frage der Anwesenden.

Einige Landwirte und Waldbesitzer haben in den vergangenen Wochen von Joachim Genser vom zuständigen Regierungspräsidium Freiburg in Einzelgesprächen Zugeständnisse bekommen. Da es darüber allerdings keine Niederschriften gibt, fürchten die Betroffenen um den Bestand des Gesagten. Kritik wurde zudem daran geäußert, dass die Zugeständnisse personenbezogen sind. Was praktisch bedeutet, dass wenn zum Beispiel der Waldbesitzer Wolfgang Irion seinen Forst an seine Kinder vererbt, die getroffene Absprache nichtig wäre.

Ein weiterer anwesender Landwirt äußerte während des Infoabends die Sorge, dass sich eventuell giftige Wildpflanzen ausbreiten könnten, was die Futterwiese für ihn wertlos machen würde. „Bekomme ich in dem Fall einen Ausgleich und wenn ja woher?“, lautet seine Frage dazu.

Alle anwesenden Flächenbesitzer empfinden den Vorgang als „enteignungsgleich“. Eine in Schwenningen wohnhafte Waldbesitzerin kritisierte, dass sie mehr zufällig von dem Ausweisungsverfahren erfahren habe. Da ihr Waldstück vergleichsweise klein ist, grämt sie der von ihr angenommene Wertverlust weniger, als vielmehr die Einschränkungen, die für die Öffentlichkeit mit der Ausweisung zum Naturschutzgebiet einhergehen.

Die Verkleinerung der Gesamtfläche nimmt die Interessengruppe für sich als Erfolg ebenso in Anspruch wie den Bestandsschutz für einige Traditionsveranstaltungen. Gleichzeitig reklamieren die Mitglieder, dass weitere Vereine und der Kindergarten mit seinen Waldtagen auf der Strecke bleiben. Die Mitglieder der Interessengruppe hoffen immer noch, dass sie die Umwidmung des Landschaftsschutzgebiets zum Naturschutzgebiet verhindern können.

Der Zuspruch in der Gemeinde bestärkt sie in ihrem Tun. Seit dem 3. Juli liegt der gültige Verordnungsentwurf offen aus. Bis zum 2. August ist nun Zeit, Einwände geltendzumachen. Auf Wunsch bietet die Interessengruppe ihre Unterstützung an. Einwände können schriftlich, zur Niederschrift, oder per Mail beim Regierungspräsidium eingereicht werden. Nähere Informationen dazu sind auf den Homepages der Gemeinde Talheim und des Regierungspräsidiums zu finden.

Erklärtes Ziel des Abends, machte Richard Neher als Sprecher der Interessengruppe klar, sollte es sein, die Bevölkerung zu bestärken, ihre Einwände zu formulieren oder niederschreiben zu lassen und sie einzureichen.