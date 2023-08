Kinder erkunden den neuen Barfußpfad

(smü) — Ein Barfußpfad inmitten der Gemeinde, darüber können sich die Talheimer seit Beginn der Sommerferien freuen. Auf der Wiese zwischen Rathaus und Kirche wurde er von Schülern angelegt.

„Im Religionsunterricht sprachen wir über das Thema Schöpfung. Ich hatte den Eindruck, dass die Schüler dazu etwas praktisches brauchen“, so erklärt Pfarrerin Marion Pipiorke die Idee. Die Kinder waren direkt mit Eifer dabei, auch die Eltern unterstützten das Projekt. Mit Materialien, die entweder zu Hause übrig waren, oder die in der Natur gesammelt wurden, legten die Kleinen und die Großen den rund zehn Meter langen Pfad an. An dessen Ende steht eine Wanne mit Wasser, in der die Füße direkt gesäubert werden können. In der Wärme eines Sommertages trocknen sie rasch.

Wer immer möchte, hat nun die Möglichkeit, über Steine oder Moos, über Tannenzapfen oder Kieselsteine, über Holz oder Hackschnitzel zu gehen. Sozusagen das „Tüpfelchen auf dem i“ ist die von Familie Thomas Fuß angefertigte und der Kirche geschenkte Bank, auf die man sich setzen kann, um an diesem stillen Plätzchen ein wenig die Seele baumeln zu lassen.