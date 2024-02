Talheim

HSG Baar lädt zum Sponsorentag ein

Talheim / Lesedauer: 1 min

(smü) - Die HSG Baar, der Zusammenschluss der Handballabteilungen der Sportvereine von TG Trossingen, TG Schura und des TV Talheim, veranstaltet am Samstag, 24. Februar, ab 16 Uhr in der Solweghalle in Trossingen seinen jährlichen Sponsorentag.