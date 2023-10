Heimspieltag der HSG Baar in Talheim

Das nächste Heimspiel-Wochenende der HSG Baar findet am Samstag, 7. Oktober, und am darauffolgenden Sonntag in der Hohenlupfen-Sporthalle in Talheim statt. Am Samstag spielt die weibliche D-Jugend um 14.20 Uhr, die weibliche B-Jugend um 15.45 Uhr und die Damen III sowie die Herren III um 17.30 Uhr beziehungsweise um 19.30 Uhr. Am Sonntag spielen die beiden männlichen D-Jugend-Teams um 12 Uhr und und um 13.30 Uhr sowie die weibliche A-Jugend um 15 Uhr. Um 17 Uhr findet das erste Saisonspiel der Damen II statt.