Erweiterung der Mülldeponie sei nötig

Die Erweiterung der Mülldeponie betrifft die Gemeinde Talheim in zweierlei Hinsicht. Zum einen liegt das Gelände auf Talheimer Gemarkung, somit ist das Bauamt der Gemeinde involviert. Zum anderen ist die Talheim betroffen als Träger öffentlicher Belange, denn das Gelände ist an den Kreis verpachtet. Der Landkreis beantragte nun eine abfallrechtliche Planfeststellung nach den entsprechenden rechtlichen Vorgaben.

Aus Sicht der Gemeindeverwaltung ist der Bedarf für eine Erweiterung und damit auch die Notwendigkeit zur Schaffung von Entsorgungssicherheit gegeben. Dementsprechend lautete der Beschlussvorschlag „das gemeindliche Einvernehmen wird für die Erweiterung erteilt“. Gemeinderat Tobias Warncke erkundigte sich, nach den Ausgleichsmaßnahmen für den Teil des Waldes, der für die Erweiterung geopfert werden musste. Seine Zustimmung wollte er davon abhängig machen. Von Bürgermeister Andreas Zuhl erhielten die Gemeinderätin und die Gemeinderäte den Bescheid, dass Ausgleichsmaßnahmen angedacht sind. Als Träger öffentlicher Belange wolle die Verwaltung darauf hinweisen.

Noch in der letzten Sitzung des vergangenen Jahres hat der Talheimer Gemeinderat den Feuerwehrbedarfsplan aktualisiert. Dabei wurde die Anschaffung eines Gerätewagens Logistik, kurz GWL, beschlossen. Dieses Fahrzeug soll den veränderten Bedingungen, wie zum Beispiel dem Katastrophenschutz, gerecht werden, die von der Freiwilligen Feuerwehr immer mehr zu meistern sind. In der April-Sitzung wurde das Fachbüro Kahle mit der fachlichen Begleitung des Beschaffungsprozesses beauftragt. Swen Kahle stellte per Video-Chat das Fahrzeug und dessen Ausstattung vor. Die Mitglieder des Gremiums erfuhren, dass es sich bei dem GWL um einen Lkw mit einer Ladepritsche handelt. Diese wird mit Wechselmodulen ausgestattet. Zunächst ist ein Wassertank angedacht, der 4000 Liter Wasser fasst. Gewechselt werden kann dieser gegen Gitterboxen, in denen andere notwendige Gerätschaften transportiert werden können. Ein Ladekran erhöht den Nutzen des Fahrzeuges zusätzlich.

Kahle empfahl, die Ausschreibung in drei Losen zu gestalten. So erreiche man ein breites Spektrum von Anbietern, um eine optimale Lösung zu erhalten. Nachdem der Gemeinderat den Beschluss einstimmig gefasst hatte, erklärte Bürgermeister Andreas Zuhl, dass er die Ausschreibung noch in der selben Woche veröffentlichen wolle. Die Gesamtkosten liegen laut der Finanzplanung für das laufende Jahr bei 450.000 Euro. Abzüglich einer Fördersumme in Höhe von 180.000 Euro verblieben bei der Gemeinde eine Belastung von 270.000 Euro. Als der Förderbescheid des Landratsamtes, beziehungsweise des Landes einging, erfuhr die Verwaltung, dass die Fördersumme auf 30 Prozent des Anschaffungspreises festgelegt wurde. Was im Umkehrschluss die Belastung für den Talheimer Haushalt entlastet. Die höhere Fördersumme ergibt sich aus der Bereitschaft, das GWL auch Kreisgemeinden zur Verfügung zu stellen.