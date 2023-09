Erschließung von Talheimer Neubaugebiet liegt auf Eis

Das in Talheim geplante Neubaugebiet „Faugelen II“, am Ortsrand in Richtung Öfingen, entlang der Öfinger Strasse gelegen, wächst sich zur „unendlichen Geschichte“ aus. Doch von Anfang an. Im Jahr 2017 wurde der Paragraph 13b des Baugesetzes bezüglich der Umweltverträglichkeitsprüfung für Außenbereiche vereinfacht. Grundlage dafür war eine EU–Richtlinienänderung, die jedoch von Beginn an umstritten war.

Gleichwohl begannen viele Gemeinden, nach diesem vereinfachten Verfahren Neubaugebiete auszuweisen. So auch Talheim, der Beschluss des Gemeinderates wurde im März 2018 gefasst. Das liegt nun also fünfeinhalb Jahre zurück und noch in der Amtszeit von Bürgermeister Martin Hall. Seit 2020 ist nun Andreas Zuhl Gemeindeoberhaupt und somit mit dem Verfahren beschäftigt.

Um das Gelände zum Baugebiet auszuweisen, stellte die Gemeinde Planer ein, die sich unter anderem Konzepte zur Verkehrsführung und zum Natur–, Lärm– und Wasserschutz entwickelten. Auch Belange der Landwirtschaft sowie der Wohnraumbedarf wurden abgeklärt. Dabei wurden Fachbehörden auf Landes– und Kreisebene mit in die Diskussionen einbezogen.

Für all dies Vorgänge geht immer einige Zeit ins Land. Im November 2022 war es dann soweit. Die Gemeinde gab den Bebauungsplan mit der Offenlage an die Öffentlichkeit. Anschließend konnten Träger öffentlicher Belange Stellung nehmen. Dabei trat die Verkehrsbehörde in Erscheinung. Sie befand, dass der geplante Kreisverkehr, der die Zufahrt von Öfingen her, aus Richtung Finkenweg und in das Wohngebiet nicht genehmigungsfähig sei. Ein herber Rückschlag, denn dieser Einwand stoppte das gesamte Verfahren.

Verwaltung und Gemeinderat konnten froh sein, dass die vorliegenden Stellungnahmen der Fachbehörden ihre Gültigkeit behielten. So lautete die neue Planung eine Abbiegespur in das Neubaugebiet zu schaffen. Das zog eine erneute Offenlage nach sich. Doch kurz bevor diese stattfinden konnte, erging ein Gerichtsbeschluss, laut dem das vereinfachte Verfahren nach Paragraph 13b nicht EU–konform sei.

Somit liegt die Erschließung von Faugelen II erst einmal still. Zum Verdruss aller Beteiligter, also der Verwaltung, des Gemeinderates und bauwilliger Interessenten wird das gesamte Verfahren erneut gestartet werden müssen, sobald eine gültige Rechtsgrundlage vorliegt.