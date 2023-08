Nach einem schweren Unfall am Freitagnachmittag ist es auf der B 523 am Samstag erneut zu einem heftigen Zusammenstoß gekommen. Bei dem Verkehrsunfall in der Nähe von Talheim wurden vier Personen verletzt, zwei von ihnen schwer.

Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall gegen 11.35 Uhr. Eine 48–jährige Autofahrerin fuhr von Tuttlingen Richtung Schwenningen. Nach der Abfahrt Talheim kam sie in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dieses geriet durch die Wucht des Aufpralls ins Schleudern und kollidierte mit einem Lieferwagen, der ebenfalls Richtung Schwenningen unterwegs war.

Feuerwehr musste Personen aus Auto schneiden

Die beiden Insassen in dem entgegenkommenden Fahrzeug wurden schwer verletzt, die Feuerwehr musste sie aus ihrem Auto befreien. Die Unfallverursacherin sowie der Fahrer des Lieferwagens wurden leicht verletzt.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 70.000 Euro, alle Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Zur Bergung der verletzen Personen und Beseitigung der Unfallfahrzeuge war die B 523 bis in den Samstagnachmittag hinein voll gesperrt.

Ähnlicher Unfall am Freitag

Schon am Freitag hatte sich ein ähnlicher Unfall an derselben Stelle ereignet. In gleicher Fahrrichtung war ein 41–jähriger Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geraten und mit zwei anderen Autos zusammengestoßen. Vier Personen wurden verletzt. In beiden Fällen ist die Ursache bislang unklar.