Tagesausflug ins Mittelrheintal

Die Mitglieder des Modelleisenbahnclubs Stetten/Donau begaben sich auf eine abenteuerliche Reise ins Mittelrheintal, die sie so schnell nicht vergessen werden. Geplant war ein Ausflug der besonderen Art, bei dem Bahn und Schiff die Hauptrolle spielten.

Bereits zu Beginn des Tages zeigte sich, dass das Unterfangen nicht ohne Herausforderungen verlaufen würde. Die Anreise mit der Bahn von Immendingen über Karlsruhe und Frankfurt nach Rüdesheim gestaltete sich als holpriger Start. Zwei Züge hatten bereits beträchtliche Verspätungen, was zu einer verkürzten Schiffsfahrt führen sollte. Diese entpuppte sich aber als wahres Highlight des Tages.

Bei strahlendem Wetter führte sie die Gruppe von Assmanshausen über Trechtlingshausen, Niederheimbach, Bacharach, Kaub und St. Goarshausen nach St. Goar, vorbei an majestätischen Burgen und der berühmten Loreley. Die Naturschönheit des Mittelrheintals und die imposante Kulisse der historischen Burgen begeisterten die Ausflügler und sorgten für unvergessliche Eindrücke.

Doch die Rückreise gestaltete sich als wahres Abenteuer. Ein Oberleitungsdefekt führte zu massiven Verspätungen aller Züge. In Mannheim verpasste die Gruppe den angekündigten Anschlusszug ICE 1103 buchstäblich um Sekunden, als die Türen sich vor ihren Augen schlossen. In diesem Moment schien es, als ob der Ausflug in einer Sackgasse enden könnte.

Der nächste ICE 375 erreichte Offenburg gerade einmal drei Minuten vor der geplanten Abfahrt des letzten Zuges, der sie zurück in den Schwarzwald bringen sollte. Ein Anschluss nach Villingen wurde im ICE zwar zugesichert, doch der Umstieg von Bahnsteig 2 auf 5 erwies sich als Wettlauf gegen die Zeit. Der Sportlichste der Gruppe sprintete durch den Bahnhof und erreichte in letzter Sekunde mit dem Fuß die Türsperre, die es ihm und den anderen Fahrgästen ermöglichte, den Zug doch noch zu erwischen.

In Villingen erwartete die Gruppe dann eine weitere Überraschung. Ein äußerst freundlicher Zugführer zeigte großes Verständnis für ihre Situation und ermöglichte eine Taxifahrt nach Immendingen.

So endete dieser ereignisreiche Tag lange nach Mitternacht, aber die Teilnehmer waren sich einig: Trotz aller Widrigkeiten war es eine tolle, unvergessliche und unglaubliche Ausfahrt, die sie so schnell nicht vergessen werden.