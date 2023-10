Tag der offenen Tür in der Kinderkrippe „Pusteblume“

„Groß war das Interesse bei der Besichtigung der neuen Räume in der Kinderkrippe „Pusteblume“ der Kindertagesstätte „Im Brühl“. „Groß ist auch der Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen in der Gemeinde Neuhausen ob Eck“, sagte Bürgermeisterin Marina Jung in ihrer Begrüßungsrede.

Nach dem Umbau der Ortsverwaltung Worndorf mit einer Außengruppe, stand die Erweiterung der Kinderkrippe in der Kindertagesstätte in Neuhausen ob Eck an. Mit der Vergrößerung des Gebäudes durch die Aufstockung konnte im neuen Kindergartenjahr eine neue Gruppe in Betrieb gehen und ihre Arbeit aufnehmen. Jung bedankte sich bei den ausführenden Firmen, beim Bauleiter Kar Hager, dem Gemeinderat, der den finanziellen Rahmen absteckte, den Verwaltungsmitarbeitern für die Umsetzung der Maßnahmen wie Umzug aber auch dem gesamten Kindergartenteam mit Leiterin Jutta Muffler und Krippenleiterin Andrea Benz, die für das Einleben aller Kinder in der Einrichtung sorgen und den Tag der offenen Tür organisiert hatten. Ein besonderer Dank ging an die Bauhofmitarbeiter mit Bauhofleiter Gerhard Wegmann, die in der Bauphase und bei der Einrichtung der neuen Räume für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Jung dankte auch den Eltern und den Kindern für ihre Unterstützung, weil sie alle die Strapazen einer Baustelle in den letzten Monaten in Kauf nehmen mussten.

In die Außengruppe der Kinderkrippe in der Homburgschule Neuhausen ob Eck, die während der Bauphase eingerichtet wurde, ist nun eine neue VÖ-Gruppe untergebracht, so dass in der Kindertagesstätte „Im Brühl“ 115 Plätze zur Verfügung stehen und von 24 Erzieherinnen und Erzieher betreut werden. Damit hat sich die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher von 21 auf 24 erhöht. Im Krippenbereich hat sich die Zahl der zu betreuenden Kinder von 24 auf 34 Plätze erhöht, so dass noch sechs Plätze zur maximalen Belegung von 40 Plätzen zur Verfügung stehen. Die Zahl der Kinder im Ü3-Bereich hat sich von 53 auf 75 Plätze erhöht.

Jung betonte, dass der Stellenwert der frühkindlichen Erziehungs- und Bildungsarbeit in den ersten Lebensjahren eines jungen Menschen zunehmend wichtiger werde. Nicht selten trage die frühkindliche Bildung dazu bei, mögliche Startchancen zu verbessern.

Die Verantwortlichen in der Kommunalpolitik wissen, wie wichtig es sei, bei der Entwicklung des Gemeinwesens die junge Generation im Auge zu behalten.