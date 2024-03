Neugierige Blicke, wohin das Auge reichte, konnte man am Tag der offenen Tür am Gymnasium Gosheim-Wehingen beobachten. Dieser Tag soll vor allem um neue zukünftige Fünftklässler werben und diese kamen zahlreich mit ihren Eltern, um die mögliche neue Schule in Augenschein zu nehmen. Doch auch viele aktuelle Schüler tummelten sich in der Schule und ehemalige Schüler und Lehrer schauten ebenfalls an der alten Wirkungsstätte vorbei und zu sehen gab es dabei einiges. Nach der Einführung durch die kommissarische Schulleiterin, Irena Frech, schwärmten die Gäste in die Klassenräume aus, die meist ein bestimmtes Fach vorstellten. Für das Fach NWT präsentierten Schüler der zehnten Klassen, was sie in Zusammenarbeit mit den Firmen auf dem Heuberg selbst gebaut und hergestellt hatten, so unter anderem ein Modell-Formel-1-Auto und einen selbst konstruierten und nutzbaren Tischkicker aus Metall. Auch in anderen Räumen gab es viele Schülerarbeiten, die sich sehen lassen konnten.

Spielend lernen und etwas ausprobieren konnte man ebenfalls. Im Englisch-Raum etwa waren Köpfchen und Schnelligkeit gefragt, da es galt, mit Fliegenklatschen die richtige Antwort auf verschiedene Quizfragen auf die interaktiven Tafeln zu schmettern. Für die Möglichkeit sich auszutoben, sorgte die Sport-Fachschaft, bei der der Trendsport Pickleball ausprobiert werden konnte, aber auch die Spanisch-Fachschaft, bei der es eine typisch mexikanische Pinata gab. Hierbei muss eine, mit Süßigkeiten gefüllte, Pappmaché-Figur mit Schlägen zum Platzen gebracht werden - und das mit verbundenen Augen und unter den wilden Anfeuerungsrufen der anderen Kinder.

Ein Event, das alle Gäste versammelte, war das moderne Märchentheater. Schüler verschiedener Jahrgangsstufen brachten ein Stück auf die Bühne, das altbekannte Märchenfiguren von einer überraschend modernen Seite zeigte und warb damit unter den zukünftigen Fünftklässlern um neue Mitglieder für die Theater-AG der Schule. Für das leibliche Wohl sorgte der Abiturjahrgang mit Kaffee und Kuchen aber auch die Französisch-Fachschaft mit Crêpes.