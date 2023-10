Tag der Berufsorientierung an der Schillerschule Tuttlingen

Am Mittwoch, 25. Oktober, fand an der Werkrealschule Schillerschule der „Tag der Berufsorientierung“ statt. Eine „Jobmesse“ für alle Klassen, bei dem die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit hatten, sich in gewohnter Umgebung über verschiedene Berufe zu informieren und verschiedene Arbeitgeber, über 30 Betriebe, Unternehmen und Dienstleistungen aus Tuttlingen und Umgebung kennenzulernen. Die Schülerinnen und Schüler sammelten viele Informationen, führten Gespräche und beteiligten sich an den Mitmachaktionen. Eine großartige Chance!

Ebenfalls ein Bild über das Gelingen des Berufsorientierungstages machte sich der Fachbereichsleiter Schulen, Sport und Kultur, Herr Bensch. Schulleiter Dominik Gross begleitete ihn dabei und zeigte ihm auf, dass die Schillerschule enorm viel Zeit, Kraft und Engagement in die Berufsorientierung an der Schillerschule investiert.

Schulleiter Dominik Gross und das Kollegium der Schillerschule bedanken sich bei allen Teilnehmenden für ihre Offenheit, ihre Zeit und ihr Engagement.