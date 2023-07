Tag der Begegnung im Altenzentrum Bürgerheim

Nach längerer pandemiebedingter Pause fand am 16. Juli im Altenzentrum Bürgerheim wieder ein Sommerfest statt. In diesem Jahr stand das Fest unter dem Motto „Tag der Begegnung“.

Mit einem Gottesdienst im Foyer des Altenzentrums Bürgerheim unter der Leitung von Altenheimseelsorgerin Mariann Schwan wurde der Festtag eingeläutet. Dank des schönen Wetters konnte das leckere Mittagessen im Außenbereich serviert werden, dabei sorgte die Musikkapelle aus Kolbingen unter der Leitung von Hubert Hipp für gute Stimmung.

Den ganzen Tag über konnten die Besucher und Bewohner die verschiedenen Angebote in Haus und Garten des Bürgerheims entdecken und so den Alltag der Bewohner kennen lernen. Im Garten des Bürgerheims entstanden bei einem Kreativangebot farbenfrohe Kunstwerke, in der Spielstraße wurde die Geschicklichkeit beim Wurfspiel und Kegeln unter Beweis gestellt. Auch die Tovertafel und die Memore–Box, mit denen digital verschiedene Spiele mit den Bewohner gespielt werden können, fanden positiven Anklang. Ein Flohmarkt sowie ein Stand für Produkte aus Heiligenbronn und selbstgebastelte Artikel luden zum Einkaufen ein.

Am Nachmittag konnten die Bewohner und Besucher bei Kaffee und Kuchen die Musik der Musiktherapeutin des Altenzentrums, Roswitha Fugmann, genießen. Bei einer Erkundungstour durch das Bürgerheim lernten die Besucher das Haus kennen. Wir bedanken uns beim Förderverein für die Heime der stiftung st. franziskus heiligenbronn in Tuttlingen für die Organisation des Kuchenverkaufs, sowie bei allen Besuchern für den gelungenen Tag.