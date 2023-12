Symphonic Rock - zauberhaftes Klangerlebnis für das Publikum

Am 10. Dezember präsentierte die Stadtkapelle Mühlheim in der Festhalle ein energiegeladenes Konzertprogramm, bei welchem ein Rockensemble in das Orchester sehr gelungen kombiniert wurde - wie der tosende Applaus des Publikums bekräftigte.

Zu Beginn hatte die Jugendkapelle „Brass Music Friends“ mit Stücken wie „Generations Fanfare“, dem Hauptstück „Queen in Concert“ und dem „Summernight Rock“ für gute Stimmung im Saal gesorgt. Die Jugendlichen waren musikalisch in Bestform und wurden von den Zuhörern aufgefordert, die Zugabe „The Final Countdown“ ein zweites Mal vorzutragen, bevor sie von der Bühne durften.

Im Anschluss nahm die Stadtkapelle das Publikum auf einen Streifzug unter dem Motto „Symphonic Rock“ mit. Dieser begann sehr pompös mit dem Stück „Fanfare for the Common Man“. Es erklangen strahlende Fanfarenklänge, bei dem das Trompetenregister zeigte, was in ihm steckt. Das Stück „Rock Symphonie“ von Manfred Schneider ließ die energiegeladenen Rockelemente mit den weichen symphonischen Klängen zu einer Einheit verschmelzen.

Danach wurde es still, als „The Sound of Silence“ klang- und stilvoll vorgetragen wurde. Anschließend verzauberte Axel Waizenegger mit seiner E-Gitarre das Publikum, indem er den Titel „Europa“ von Carlos Santana eindrucksvoll vortrug. Direkt im Anschluss wagte sich das Orchester zunächst an das Stück „A Fifth of Beethoven“ und dann an die „Toccata in D Minor“, zwei symphonische Kompositionen im Rock Stil - zwei grandiose Leistungen, für diese das Orchester und das Rockensemble einen tosenden, nicht endenden Applaus erntete.

Doch leider neigt sich auch der schönste Konzertabend einmal dem Ende entgegen und das Orchester verabschiedete sich mit dem Stück „Christmas Time“ von Bryan Adams. Während des Intros wurde den vielen Beteiligten für ihr großes Engagement, ohne das ein solches Event nicht möglich wäre, gedankt - insbesondere dem Rockensemble mit Axel Waizenegger (E-Gitarre), Gerhard Mattes (E-Bass) und Mika Klaiber (Keyboard) sowie dem Dirigenten Antal Fenyvesi, den Moderatorinnen Luana Fodor und Eva-Maria Wettki sowie allen Musikern. Denn sie haben an diesem Abend eindeutig unter Beweis gestellt, dass sie mit Freude, Begeisterung und viel Können für ihr Publikum musizieren.

Nach einer weiteren weihnachtlichen Zugabe „Happy Christmas“ waren sich die begeisterten Besucher einig - ein unvergesslicher Abend wird noch lange nachklingen.