SVS geht verstärkt in die Kreisliga–A-Saison

Mit fünf Neuzugängen sowie sechs Nachwuchsspielern aus der erfolgreichen SVS–Jugendabteilung gehen die Fußballer des SV Spaichingen in die Saison 2023/24. Nach dem Aufstieg in die Kreisliga A haben sich die Blau–Weißen punktuell verstärkt.

Insbesondere Alexander Hermann, der zuletzt beim Landesligisten SpVgg Trossingen spielte und nun als spielender Co–Trainer zum SVS wechselte, soll die junge Mannschaft weiter voranbringen. Daneben kann das Trainerteam mit Ralf Wibiral und Bino Schumm die Akteure Alessandro Cinefra (FK Spaichingen), Maik Springer (FK Spaichingen), David Waal (SV Bubsheim) sowie Michael Rösch (SV Wurmlingen) im Stadion Unterbach begrüßen. Von den A–Junioren kommen Lenny Geiger, Nico Romano, Laurin Drefs, Bastian Kreibich, Nicola Susca und Lucas Tome. Alle Nachwuchsspieler waren bereits in der letzten Runde bei den Aktiven im Einsatz und trugen mit starken Leistungen zur Meisterschaft in der Kreisliga B bei. Erfreulicherweise musste der SVS keine Abgänge verzeichnen.

Die SVS–Verantwortlichen wollen die Saison nach dem Aufstieg nutzen, um in der Kreisliga A anzukommen. Mit dem Abstieg will der SVS dabei nichts zu tun haben. Dazu soll eine intensive Vorbereitung mit mehreren Testspielen dienen. So zeigt sich Trainer Ralf Wibiral bislang sehr zufrieden. „Die Mannschaft zieht mit und der Konkurrenzkampf wird engagiert angenommen“, so der 45–Jährige. Die Saison startet am 20. August mit dem Auswärtsspiel beim SV Egesheim. Das erste Heimspiel findet am Sonntag, 27. August, gegen den FSV Schwenningen statt. Die zweite Mannschaft beginnt ebenfalls am 20. August mit dem Pokalspiel gegen Shqiponja Tuttlingen. Als Co–Trainer bei der „Zweiten“ konnte Miki Gregoric gewonnen werden, der schon bisher als verlässlicher Spieler den Aufbau des Teams vorangebracht hatte.

Auch rund um den grünen Rasen hat der SVS zuletzt die Rahmenbedingungen deutlich verbessert. Mit dem neuen Hauptsponsor, der Heppler Gruppe aus Spaichingen, sowie zahlreichen bewährten und neuen Partnern, die sich auf Werbebanden im Stadion Unterbach präsentieren, konnten die Blau–Weißen ihre finanziellen Möglichkeiten erweitern. Hinzu kommt die Errichtung des SVS–Kiosks im Stadion, an dem seit dem Frühjahr Zuschauer und Gäste bewirtet werden. Der SVS freut sich auf die neue Saison sowie auf viele Fans bei den Spielen der Aktiven.