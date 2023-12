SV Wurmlingen Sieger beim Vereinsehrenamtspreis des WFV

„Ihr seid auf einem guten Weg“, gab Ehrenamtsbeauftragte Monika Alt vom WFV-Bezirk Schwarzwald nach der Veranstaltung den Vertretern des SV Wurmlingen mit auf den Weg. Sie blickte auf die jährliche Ehrenamtsveranstaltung des Württembergischen Fußballverbands Bezirk Schwarzwald zurück, die am Samstagmorgen im Hofer-Saal der Rottweiler Kreissparkassen-Zentrale den vielen freiwilligen Stunden von Vereinsfunktionären und Helfern eine Plattform der Wertschätzung bildete.

Die Laudatio auf das Ehrenamt wurde von großer politischer Prominenz wie der Bundestagsabgeordneten Maria-Lena Weiss (CDU) begleitet. Christian Ruf, Rottweils Oberbürgermeister, schätzt die Gemeinschaft und Freundschaft, die in Vereinen gepflegt wird, und für die die ehrenamtlich Tätigen die Grundlage schaffen. Erst durch sie können Kinder und Jugendliche diese Erfahrungen erleben. Der Landrat des Landkreis Tuttlingen Stefan Bär nennt Vereine auch Stätten der Integration.

Als Verbandsehrenamtsbeauftragter des WFV leitete dann der ehemalige Trossinger Regionalliga-Schiedsrichter Giuseppe Paililla die Ehrungen ein. Mit dem Vereinsehrenamtspreis werden jedes Jahr die Vereine gewürdigt, die sich neben dem originären Vereinsziel, dem Fußballspielen, noch über die Maßen hinaus engagieren. Und hier stach der SV Wurmlingen 2022 besonders aus den Bezirksmannschaften hervor. Paililla berichtete von der umfangreichen Ukraine-Spendenaktion mit rund 120 Tonnen gelieferter Hilfsgüter, die eine ganze Gemeinde bewegte und selbst Schüler wie von der Tuttlinger Schildrainschule in diese Hilfsaktion inkludierte. Ein soziales und uneigennütziges Engagement, das auch durch den Family Day verdeutlicht wird. Als Begegnungsstätte zwischen Sportler, ihren Familien und der Gemeinde mündeten die 48 Registrierungen zur Stammzellenspende sogar einmal in einen Volltreffer und einer tatsächlichen und lebensrettenden Spende. Und als drittes Projekt überzeugte die Kooperation mit der Tuttlinger Hermann-Hesse-Realschule, durch die Kinder und Jugendliche zum Fußballsport motiviert, aktiviert und in das Vereinsleben integriert werden. Diese drei Herzensangelegenheiten bewogen die Jury des Württembergischen Fußballverbands dazu, den SV Wurmlingen sogar zum ersten Sieger des Vereinsehrenamtspreises auszuzeichnen. Als Gratulant gab auch Bürgermeister Klaus Schellenberg der Veranstaltung die Ehre.