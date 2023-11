SV Spaichingen verleiht Sportabzeichen

An insgesamt drei Mädchen, 22 Jungs und drei Erwachsene konnten beim Sportverein Spaichingen die Sportabzeichen verliehen werden. In seiner Ansprache konnte Abteilungsleiter Heinrich Aicher einerseits von einer erfreulichen Zahl an abgelegten Sportabzeichen berichten, andererseits bereitet ihm aber die geringe Zahl an Aktiven große Sorgen. Er verglich die Situation mit dem gallischen Dorf vor zweitausend Jahren, wo Asterix und Obelix durch den Zaubertrank immer enorme Kraft erhielten, bei seiner Gruppe dieses Elixier aber zur Neige geht. Die Mitglieder werden immer älter, gebrechlicher und sind auch öfters in den Bewegungen eingeschränkt, so dass sie den Anforderungen für das Sportabzeichen nicht mehr gewachsen sind. Der Nachwuchs fehlt durch Wegzug zum Studium oder durch die Globalisierung der Arbeitswelt.

Dank tatkräftiger Unterstützung durch die Trainer Stefan Keck, Holger Bähr und Elvis Sopek konnte die Fußballjugend für die Sportabzeichenabnahme begeistert werden und trug mit 22 Abnahmen zu diesem guten Ergebnis maßgeblich bei. Aichers Dank galt auch den Abnehmern und Betreuern Matthias Stein, Klaus Schmid, Thomas Koch und Paul Klein, die seit Jahrzehnten der Sportabzeichengruppe treu zur Seite stehen und bei allen ausstehenden Aufgaben tatkräftig unterstützend mithelfen.

An folgende Sportler konnte das Sportabzeichen 2023 verliehen werden: Jugend Bronze: Bakir Babic, CanSahin Engin, Denis Graf, Adrian Nenovici. Jugend Silber: Marisa Dreher, Luca Geiger, Mathias Ifrim, Nio Mattes, Tarik Sener, Mohamed Tosun, Marco Visnijc. Jugend Gold: Johannes Auer, Teo Babic, Moritz Bähr, Jonas Braack, Samira Dreher, Morice Haller, Joscha Keck, Pauline Jakubaschk, Manuel Löbel, Elias Sopek, Filip Sorescu, Lukas Stelzner, Raymond Unn, Janis Wank. Aktive: Charlotte Mattes, Thomas Koch, Willi Merkle.