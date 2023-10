SV Spaichingen ehrt Mitglieder

Rund 120 Mitglieder und Gäste waren beim SVS-Abend in der Spaichinger Stadthalle dabei. An die Hauptversammlung schloss sich das SVS-Ehrenamtsfest mit einem gemeinsamen Abendessen an, das Nico Salewski vom Hotel „Engel“ vorbereitet hatte. Die engagierten Fußball-Damen und B-Juniorinnen halfen bei der Bewirtung tatkräftig mit. Hausmeister Ralph Bühler leistete einen großen Beitrag zum Gelingen des Abends.

Der SVS konnte dabei zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue zum SVS auszeichnen. Die Urkunden hatte Manfred Herrmann vorbereitet. Geehrt wurden für 25 Jahre Raffaele Carusone, Marcel Jerhof, Otto Schäffler, Ulrike Schwarz, Anneliese Splichal und Barbara Zirn. Für 40 Jahre: Christa Fuchs, Julius Fuchs, Dr. Dieter Hagen, Gerhard Klaiber und Steffen Scheffler. Für 50 Jahre: Michael Bühler, Peter Kusche und Ralf Weh. Für 60 Jahre: Wolfgang Stelzner.

Zudem wurden die SVS-Ehrenamtlichen Martin Boschanowitsch, Patric Kollmar und Raffaele Carusone von Sportkreis-Vertreter Thorsten Schilling (Renquishausen) für ihre besonderen Verdienste ausgezeichnet wurden. Sie erhielten die WLSB-Ehrennadeln in bronze, silber und gold.

Martin Boschanowitsch ist seit 2016 stellvertretender Vorsitzender, Patric Kollmar seit über zehn Jahren Spartenleiter Fußball und für den Förderverein des SVS verantwortlich. Raffaele Carusone ist als „SVS-Pizzabäcker“ bei den Spieltagen und beim großen mehrtägigen Jugendturnier nicht wegzudenken. In geselliger Runde verbrachten die SVS-Mitglieder den weiteren Abend und zeigten sich dankbar über die Begegnung und den Austausch.