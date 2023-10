SV Spaichingen bleibt auf Erfolgskurs

Nicht nur bei den aktiven Fußballern des SVS läuft es nach dem Aufstieg rund: Auch die weiteren Abteilungen des SVS sind auf Erfolgskurs. Auf eines der erfolgreichsten Jahre der jüngeren Geschichte konnte der Verein im Rahmen seines SVS-Abends in der Stadthalle zurückblicken. Über 120 Mitglieder, Ehrenamtliche, Geehrte und Gäste erlebten eine harmonische und kurzweilige Hauptversammlung.

SVS-Vorsitzender Tobias Schumacher konnte den stellvertretenden Bürgermeister Werner Reisbeck mit seiner Frau Monika begrüßen. Die gute, offene und konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung kam mehrfach zur Sprache. Reisbeck bedankte sich im Gegenzug beim SVS für dessen wichtige Tätigkeit und sicherte die Unterstützung der Stadt auch für die kommende Zeit zu.

Geschäftsführerin Kerstin Scheffler informierte über einen Mitgliederzuwachs auf nunmehr rund 1150 Mitglieder. Auch für das beginnende Schuljahr würden wieder mehrere Kooperationen mit den Spaichinger Schulen sowie mit dem Kindergarten Sonnenschein angeboten. Zudem finde für die Saison 2023/24 gemeinsam mit der Schillerschule erneut ein Freiwilliges Soziales Jahr statt: Luis Wibiral ist hier im August gestartet. Rund 70 Trainer und Betreuer, davon elf mit Lizenz, betreuen im SVS die rund 400 Kinder und Jugendlichen. Hinzu kommen weitere 70 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den verschiedensten Funktionen. Hauptkassierer Bernd Wibiral berichtete über eine stabile finanzielle Situation des SVS.

Spartenleiter Fußball Patric Kollmar informierte über den Aufstieg der Fußballer in die Kreisliga A und die Euphorie, die sich positiv auf die Zuschauerzahlen und das Interesse am SVS auswirke. 22 Juniorenteams nehmen am Spielbetrieb teil, dafür sind 50 Trainer und Betreuer notwendig. Heinrich Aicher als Spartenleiter Freizeitsport wies auf die Möglichkeiten hin, die sich in seiner Sparte für interessierte Bürgerinnen und Bürger bieten. Für die Sparte Badminton ging Stefan Grüble auf die Teilnahme von SVS-Sportlern des Gymnasiums beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin ein. Die Aktiven spielen in der Verbandsliga Südbaden, für die neue Saison konnten erfreulicherweise zwei weitere Mannschaften gemeldet werden.

Den Reigen der Berichte schloss SVS-Vorsitzender Tobias Schumacher, der sich bei allen Ehrenamtlichen bedankte. Im Herbst ist eine Zukunftskonferenz geplant.