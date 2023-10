SV Gosheim Theaterteam tritt wieder auf

In diesem Jahr präsentiert unsere Theatergruppe zum 39. Mal ein köstlich humorvolles Theaterstück. Die Texte werden seit Wochen einstudiert und am kommenden Sonntag kann mit den Proben auf der Bühne begonnen werden. Die letzten zwei Wochen vor der Premiere werden intensiv genutzt, bevor es dann am Freitag, 17. November, heißt: Vorhang auf ‐ für die drei Tanten A, B und C.

Zum Inhalt: Lieblingsneffe Timo besucht in den Semesterferien mit seiner Freundin Heike seine ledigen Tanten. Da die sehr fürsorglichen Tanten nicht wissen dürfen, dass die beiden mit dem Motorrad gekommen sind, wird Heikes Motorrad im Schuppen von Nachbar Fritz versteckt. Die Motorradklamotten werden in der Wohnung der Tanten versteckt. Durch Zufall finden die Tanten die Motorradausrüstung. Als die Klatschbase Kathi den Tanten auch noch erzählt, dass die Sparkasse von zwei Motorradfahrern überfallen wurde, ist Chaos perfekt.

Aufführungen in der Jurahalle Gosheim am Freitag, 17.November, und am Samstag 18. November, jeweils um 19.30 Uhr. Einlass ist um 18.30 Uhr. Vorverkauf ab Montag, 6. November, bei Sparkasse Gosheim.