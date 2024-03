Südfinder-Walking-Team bereitet sich vor

Sie haben Regen und Kälte getrotzt: Die Wetterbedingungen waren zwar nicht ideal, dennoch haben zehn Mitglieder des Südfinder Nordic-Walking-Teams am diesjährigen Vorbereitungslauf für run & fun in Tuttlingen teilgenommen. Elf Kilometer legten die Walkerinnen und Walker vom Start am Donauspitz entlang der Donau zurück - die run & fun-Strecke bis Möhringen und wieder zurück nach Tuttlingen. „Es hat großen Spaß gemacht“, fanden alle und freuen sich schon auf das große Laufereignis am 15./16. Juni in Tuttlingen.

