Stuckateur–Innung Tuttlingen besucht Irland

Der diesjährige viertägige Innungsausflug der Stuckateur–Innung Tuttlingen führte die Mitgliedsbetriebe im Mai unter der Leitung von Obermeister Rainer Hohner, Tuttlingen, auf die grüne Insel, Irland. Zentraler Ausgangspunkt war Dublin. Geführt wurde die Gruppe durch eine kompetente Reiseleitung vor Ort, so dass eine gute Stimmung bei durchwachsenem Wetter herrschte.

Zunächst stand eine obligatorische Stadtrundfahrt in Dublin an. Die Großstadt liegt an der Ostküste der Insel Irland an der Mündung des Flusses Liffey in die Dublin Bay.

Zu den bedeutendsten historischen Gebäuden zählen das Dublin Castle aus dem 13. Jahrhundert und die eindrucksvolle St Patrick’s Cathedral, deren Fundament im Jahr 1191 gelegt wurde. Bekannte Grünanlagen sind St Stephen’s Green im Zentrum der Stadt und der riesige Phoenix Park, in dem sich auch der Dubliner Zoo befindet. Das National Museum of Ireland widmet sich dem irischen Erbe und der Kultur des Landes.

Fröhlich ging es zu einem Besuch in die Jameson Whiskey Distillery mit Verköstigung der Destillate.

Die gleichnamige Destillerie wurde von John Jameson im Jahr 1780 in Dublin gegründet und bis 1971 wurde in der Bow Street (Smithfield Village), destilliert. Heute kann man in Dublin nur noch die Schaubrennereien von Old Jameson besichtigen, produziert wird in Midleton. Jameson gehört zu den weltweit bekanntesten Whiskey–Marken.

Ein weiteres Highlight war der Besuch des Guinness Storehouses, ein Museum über die 250 Jahre alte Geschichte des irischen Bieres. Mit einem geführten Stadtrundgang am zweiten Tag besuchte die Gruppe das berühmte Hotel „The Clarence“ der Musikband U2, um sich anschließend in der Temple Street und Temple Bar zu stärken.

Am dritten Tag ging es in einem Tagesausflug in die Wicklow Mountains Region südlich von Dublin mit dem Besuch von Glendalough und Powerscourt Gardens. Glendalough ist ein Tal welches bekannt ist für seine Klostersiedlung — eine der berühmtesten der Insel Irland.

Voller neuer Eindrücke kehrte die Stuckateur Familie nach Tuttlingen zurück. Obermeister Rainer Hohner zog abschließend ein positives Resümee und hob hervor, dass vor allem auch das gesellige Miteinander zu einer aktiven Innungsarbeit zählt. Sein großer Dank galt dem Reisebüro Hutter, Tuttlingen, welches diesen Ausflug hervorragend vorbereitet und durchgeführt hatte.