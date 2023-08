Am letzten Wochenende im Juli fand bereits zum 13. Mal das Straßenfest der „Sackgasse Ettlensegart“ in Tuttlingen statt. Anwohner, Familienmitglieder, „Ehemalige“ sowie Freunde und Bekannte nahmen daran teil. Die Stadt Tuttlingen hatte die Genehmigung in Form einer straßenrechtlichen Anordnung erteilt, auf einer Fahrbahnhälfte ein Zelt aufzustellen.

Die Nachbarschaft von 24 Häusern am Stadtrand von Tuttlingen feierte bei durchwachsenem Sommerwetter. Begonnen wurde am Nachmittag mit selbstgebackenen Kuchen, Kaffee und Getränken. Am späten Nachmittag wurden mehrere Grillfeuer angezündet und Leckereien darauf zubereitet. Die Salate — teils aus eigenem Anbau — schmeckten besonders gut. Mit dieser Grundlage konnte gut bis in den späten Abend hinein gefeiert werden.

Selbst aus den Vereinigten Staaten von Amerika und aus dem Raum Hannover hatten Familienangehörige zum Fest gefunden. Beendet wurde die Veranstaltung mit einem Frühstück auf dem Festplatz am Sonntagmorgen.

Wie bereits in den Jahren zuvor wurde wieder eine Spendenkasse für den Ortsverein Tuttlingen des Deutschen Roten Kreuzes aufgestellt. Die Nachbarschaft konnte den gesammelten Betrag von 240 Euro bereits übergeben.