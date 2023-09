Strahlende Gesichter bei Sommerfest

Seit nunmehr 6 Jahren gestaltet der RC Hohenkarpfen-Tuttlingen für Bewohner und Angehörige des Hauses für Menschen mit Behinderung St. Agnes in Spaichingen gemeinsam mit dem Team der Stiftung St. Franziskus ein Sommerfest.

Auch in diesem Jahr fieberten die Bewohner diesem Sommerhighlight entgegen und begleiteten bereits den Aufbau mit freudigen Kommentaren. Bei schönstem Wetter wurde das Fest mit einem Gottesdienst geleitet von Frau Graf, Seelsorgerin der Stiftung, eingeläutet. Teile des Gottesdienstes waren von Bewohnern und Betreuern liebevoll gestaltet worden. Anschließend ging es bei Kaffee und Kuchen in geselliger Runde weiter. Musikalisch wurde das Fest in bewährter Weise vom Duo Cordial umrahmt, das zum mittanzen und mitsingen animierte. Besonderen Anklang findet dabei die Möglichkeit, Musikwünsche zu äußern. Eine Gelegenheit, die von den Bewohnern mit Begeisterung genutzt wurde.

Der Nachmittag wurde außerdem dazu genutzt den Garten der Sinne zu erkunden oder die neuen speziellen E-Bikes zu testen, die für gemeinsame Ausfahrten genutzt werden können und den Bewohnern ein Stück Freiheit ermöglichen. Auch die Bewohner gestalteten das Sommerfest mit und steuerten Programmpunkte bei. Nachdem noch zwei Esel das Fest besuchten und von den Anwesenden mit Streicheleinheiten verwöhnt wurden, wurde es Zeit für das Abendessen.

Herr Renk von der Kreuz-Metzgerei stellte sich wieder für uns an den Grill und sorgte dafür, dass alle rechtzeitig mit Köstlichkeiten vom Grill sowie Kartoffelsalat und Brot versorgt wurden. Mit dem Nachtisch ging das Fest wieder viel zu schnell zu Ende. Allen Bewohnern, Angehörigen und Helfer hat das Fest viel Spaß und Freude bereitet, so dass die Fortführung im nächsten Jahr bereits beschlossene Sache ist.

Da ein solches Fest aber nur gemeinsam gestemmt werden kann, gilt unser Dank allen Helfern des St. Agnes Hauses und der St. Franziskus Stiftung, der Seelsorgerin Frau Graf, dem Duo Cordial, unserem Grillmeister Herrn Renk, der Hirsch Brauerei und der Bäckerei Schneckenburger. Besonders bedanken möchten wir uns aber auch bei den Bewohnern und deren Angehörigen für die Mitgestaltung des Gottesdienstes und des Nachmittagsprogramms.