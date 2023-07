Am 10. Juli fand die Stiftungsversammlung der Bürgerstiftung Spaichingen statt. Vorsitzender Michael Wientges begrüßte die Anwesenden und dankte für ihr Kommen.

In seinem Rechenschaftsbericht ging Michael Wientges auf die Aktionen der Bürgerstiftung ein, neben der Nikolausaktion unter anderem auf die erste „Spaichinger Kehrwoche“, in der rund 900 Spaichinger Bürger eine Woche lang die Stadt gesäubert haben. Auch der beliebte Nudelsonntag konnte in diesem Jahr wieder durchgeführt werden.

In diesem Jahr stehen interessante Projekte an, unter anderem führt die Bürgerstiftung Spaichingen gemeinsam mit dem Jugendclub Spaichingen am 29. Juli im Rahmen des Primtalsommers ein OpenAir–Kino mit einem breiten Rahmenprogram durch. Am 26. August findet das erste Brotfest der Bürgerstiftung auf dem Dreifaltigkeitsberg statt. Abschließend darf am 6. Dezember dann auch die traditionelle Nikolausaktion der Bürgerstiftung nicht fehlen.

Kassier Winfried Keller gab einen Überblick über die finanzielle Situation der Bürgerstiftung. In der Folge setzte Guido Wolf einen interessanten und vielschichtigen Impuls zum Thema „Ehrenamt und Bürgerschaftliches Engagement“. Als Politiker räumte Guido Wolf ein, dass es das Ehrenamt nicht immer leicht hat. Bürokratie steht hier häufig im Weg, gerne möchte er sich dafür einsetzen, dass diese sukzessive minimiert wird.

Im Anschluss an den Impulsvortrag dann der nächste Höhepunkt der Stiftungsversammlung, die Ehrung des dritten „Spaichinger Gesichts“. Frank Merkt und Simon Wißmann durften stellvertretend für die vielen ehrenamtlich und bürgerschaftlich engagierten Menschen in Spaichingen die nächsten Auszeichnungen entgegennehmen. In einer persönlichen Laudatio stellte der 2. Vorsitzende Giuseppe Palilla das Engagement von Frank Merkt und Simon Wißmann vor. Unter anderem haben die Ausgezeichneten in einer beeindruckenden Art und Weise mit der Unterstützung vieler Helfer in 23 Jahren rund 265.000 Euro an Spenden für die Krebsnachsorgeklinik Tannheim sammeln können.

In diesem Jahr wird das Projekt „Spaichinger Gesichter“ finanziell dankenswerter Weise von der Firma Konrad Merkt unterstützt. Kassier Winfried Keller dankte zum Schluss allen Anwesenden für Ihr Kommen, den Stiftungsräten für die gute Zusammenarbeit und vor allem den Spendern, Stiftern für deren Unterstützung der Bürgerstiftung Spaichingen.