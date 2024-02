„Stardust“ aus Dürbheim erneut an der Spitze

Dürbheim - DÜRBHEIM - „Und der Gewinner des Jazz- und Showtanzfestivals in Mundelfingen ist… die Showtanzgruppe STARDUST des SV Dürbheim!“ Dies hat der Moderator Alexander Bernhart verkündet, der gekonnt und unterhaltsam durch das ganze Programm führte.

Das Motto der Sieger lautete „Starbucks - hast du Lust auf einen Kaffee?“. Die elfköpfige Junioren-Showtanzgruppe aus Dürbheim unter der Leitung von Doreen Schuhmacher, Celine Schuhmacher und Ricarda Kupferschmid überzeugte die dreiköpfige Jury und das ganze Publikum mit ihrer einzigartigen Akrobatik, Synchronität und einem hohen Schwierigkeitsgrad. Hierbei setzten sich die jungen Dürbheimer Tänzerinnen gegen weitere neun Showtanzgruppen in ihrer Altersklasse durch. Platz zwei belegte das Spandalenballett der Narrenzunft Geislingen, gefolgt von der Showtanzgruppe „Sparkling Twister“ des TSV Dunningen auf Platz drei.

Für die Junioren-Showtanzgruppe „Stardust“ war dies bereits der zweite Sieg in dieser Saison, denn sie konnten bereits den Showtanzwettbewerb der Schmeia Hexa Straßberg für sich entscheiden. Außerdem erreichten sie jeweils den dritten Platz beim Showtanzwettbewerb der Narrenzunft Königsheim und des Narrenvereins Salzschlecker Haigerloch-Stetten. Am Samstag, den 2. März steht die Gruppe noch einmal beim Showtanzturnier des VfB Randegg auf der Bühne, bevor es in eine kurze Pause geht. Doch lange wird nicht ausgeruht, denn die Saison 2025 kommt schneller als erwartet.