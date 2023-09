Stadtrat von Donaueschingen auf dem Hohenkarpfen

Kürzlich besuchte der Stadtrat von Donaueschingen mit Oberbürgermeister Erik Pauly auf seiner jährlichen Exkursion die regionale Kunststiftung Hohenkarpfen. Der Ehrenvorsitzende der Kunststiftung, Professor Dr. Friedemann Maurer, und der neu gewählte Vorsitzende Dr. Albrecht Dapp begrüßten die große und sehr interessierte Gruppe, unter die sich auch Landtagsabgeordneter Niko Reith und Kulturamtsleiterin Kerstin Rüllke gemischt hatten.

Prof. Maurer erinnerte an die traditionell enge Verbindung der Kunststiftung mit der Region und insbesondere auch mit Donaueschingen. Immerhin war es bereits der dritte Besuch des Gemeinderats auf dem Karpfen. Die Kunststiftung hat schon mehrere Ausstellungen des renommierten Donaueschinger Künstlers Professor Emil Kiess verantwortet und die Landeskunstwochen 1989 Donaueschingen begleitet.

Kustos Mark R. Hesslinger führte durch die aktuelle Ausstellung „Erinnerung an das Schöne ‐ Süddeutsche Künstler in der Villa Massimo in Rom“ (noch bis 12. November) mit Bildern von Künstlern des 20. und 21. Jahrhunderts, die mit dem Rompreis ausgezeichnet wurden und ein Jahr an der Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom verbrachten. So sind frühe bedeutende Werke von Emil Kiess aus dem Jahr 1960 zu sehen.

Im Gespräch äußerten die Besucher ihre Anerkennung für die Arbeit der Kunststiftung, auch in Bezug auf Kunstvermittlung. Besonders freute sich Dr. Albrecht Dapp über gleich mehrere spontane Beitrittserklärungen und damit über neue Mitglieder der Kunststiftung Hohenkarpfen, die zu den mitgliederstärksten Kunstvereinen in Baden-Württemberg und in Deutschland zählt.