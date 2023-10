Stadtkapelle Spaichingen präsentiert „Musik der Völker“

Das diesjährige Herbstkonzert der Stadtkapelle Spaichingen findet am 25. November in der Stadthalle in Spaichingen statt.

Am Samstag, 14. Oktober, beginnt um 9 Uhr der Kartenvorverkauf bei „Grimms lesen und genießen“ am Marktplatz 20 durch die Stadtkapelle. Es können keine Karten im Voraus telefonisch reserviert werden.

Unter dem Motto „Musik der Völker“ möchten die Musikerinnen und Musiker ihre Zuhörer auf eine musikalische Reise zu den unterschiedlichsten Völkern unsere Erde mitnehmen. Musikdirektor Thomas Uttenweiler hat zu diesem Thema ein interessantes Programm zusammengestellt.

Die Besucher dürfen sich dabei auf traditionelle Musik der Völker freuen, wie zum Beispiel „Armenische Tänze“ von Alfred Reed oder auch auf die heimliche Nationalhymne der Italiener „Nabucco“. In gewohnter Weise wird der erste Programmteil wieder konzertant sein. Im zweiten Teil bietet das Orchester modernere Stücke aus Lateinamerika, Spanien und natürlich aus Deutschland. Dazu hat das Orchestermitglied Markus Wissmann wieder eigens für die Stadtkapelle ein Schlagermedley arrangiert, welches sowohl aktuelle als auch ältere Melodien beinhaltet.