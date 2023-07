Stabhochsprungtraining mit dem Nachwuchs

In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien erklärte sich Fabian Reisch, der Trainer unserer Größen, bereit, mit interessierten Kids der Jahrgänge 2012 bis 2013 zwei Trainingseinheiten zum Thema „Einführung zum Stabhochsprung“ durchzuführen.

Bei idealen Wetterbedingungen fanden sich sowohl am Montag, wie auch am Mittwoch acht bis neun Jugendliche hochmotiviert im Spaichinger Unterbachstadion ein. Als aktuell einzige Sportstätte im Kreis Tuttlingen mit einer Stabhochsprunganlage wollten wir unsere Kids für ihre diesjährigen Leistungen im Training und Wettkampf belohnen und ihnen eine neue Disziplin näher bringen.

Unter dem Motto „Nur Fliegen ist schöner“ überwand jeder seine anfängliche Angst und hatte am Ende sehr viel Spaß am Training. Nach Übungen auf dem Rasen und in die Weitsprunggrube durfte jeder am Ende mit seinem Stab von einem Tisch aus auf die richtige Stabhochsprungmatte „fliegen“.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei Fabian bedanken, der unseren Kids dieses Training ermöglicht hat.