St. Martins-Feier im Kindergarten St. Raphael

Am Samstag, 11. 11., trafen sich die Kinder mit ihren Eltern, Geschwistern, Oma und Opa im Kindergarten. Mit leckeren Waffeln, Punsch und Glühwein konnten sich alle auf einen schönen Abend einstimmen. Musikalisch begleitet von einer Erzieherin wurden die ersten Martinslieder angestimmt und die Laternen zum Leuchten gebracht. So zogen wir dann alle gemeinsam los und machten uns auf den Weg zur Stadtpfarrkirche. Dort sollte das Martinsspiel dieses Jahr wohl besonders authentisch werden, denn pünktlich zum Start fing es an in Strömen zu regnen. Trotzdem war es auch in diesem Jahr wieder wunderschön für die Kinder und sie verfolgten gespannt, wie St. Martin seinen Mantel mit dem armen Bettler teilte. Anschließend wurde dem Bettler von den Kindern noch symbolisch unsere Spende für den Tafelladen Trossingen übergeben.

