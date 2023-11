St. Martin und Laternenumzug in Balgheim

Am Freitag, 10. November, um 18 Uhr fand der alljährliche St. Martinsumzug in Balgheim statt. Dieser wird immer toll organisiert vom Kindergarten St. Josef. Schon 15 Minuten vor Beginn tümmelten sich viele Familien mit strahlenden Kinderaugen und wunderschön leuchtenden Laternen auf dem Marieneplatz. Kurz nach 18 Uhr begann der Umzug mit einem gemeinsamen Lied, das vom Balgheimer Musikverein begleitetet wurde. Anschließend lief die gesammelte Gruppe mit ihren herrlich bunt leuchtenden Laternen, dem St. Martin (gespielt von Bernd Bühler) auf seinem Pferd durch den Ort hinterher. Zwei weitere Stopps, bei denen mit Musik zusammen gesungen wurde, fanden statt, bevor alle wieder auf dem Marienplatz ankamen.

Es ist jedes Jahr wieder schön, dass in Balgheim noch ein Martinsspiel stattfindet und dies sogar mit einem echten Pferd. Dies freut nicht nur die Kinder im Ort, sondern gefällt auch den Erwachsenen und lockt sogar Familien aus anderen Orten nach Balgheim. Nachdem St. Martin dem Bettler (gespielt von Ingo Dreher) die Hälfte seines Mantels abgegeben hat und wieder von dannen ritt, wartete warmer Kinderpunsch und Glühwein sowie leckere Martinsbrezeln und Wurst im Wecken auf alle. Ein gemütliches Beisammensein mit Feuerschalen, an denen man sich aufwärmen konnte, und genug zum Essen und Trinken ermöglichte einen schönen Abend für jedermann. Ein Ereignis, das allen noch einige Zeit positiv in Erinnerung bleibt.

Das Kindergarten-Team bedankt sich ganz herzlich bei allen Helfern und Helferinnen vom Martins-Tag: dem Elternbeirat und allen weiteren engagierten Eltern, Familie Bühler mit Pferd und Herrn Dreher als Bettler, den Musikanten und Musikantinnen, Herrn Pastoralreferent Blessing, DRK, Feuerwehr und Herrn Hohl für die Bereitstellung der Bänke und Töpfe. Wir freuen uns über die tolle Unterstützung. Nur gemeinsam kann unsere St. Martinsfeier alljährlich zu einem so tollen Ereignis werden!