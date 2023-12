Spurensuche im Winterwald - Nikolausfeier der TG Schura

Schura. In einem richtigen Winterwonderland durften sich die Kinder der Turngemeinde Schura am vergangenen Wochenende auf eine spannende Reise durch den Schuremer Winterwald machen. Mit den einzelnen Übungsleitern erkundeten die kleinen Sportler die Spuren des Nikolaus und seines guten Freundes Knecht Ruprecht, um ihn vielleicht auf seiner Reise schon zu treffen. Das winterliche Panorama von Schura machte diese Reise zu einem tollen und spannenden Event für Übungsleiter und Kinder. Nach der spannenden Tour trafen die Kinder in der Alten Halle ein. Nachdem alle sich gestärkt hatten, wurden tolle Adventslieder gesungen um dem Nikolaus den Weg zu zeigen, welchen er dann auch fand. Gegen 17 Uhr tappte der Nikolaus in die Alte Halle und begrüßte die Kinder herzlich. Er las aus seinem goldenen Buch über die spannende Zeit im vergangen Jahr mit vielen Aktionen in den einzelnen Sportgruppen und lobte die Kinder, welche mit Spaß sich beteiligten. Gleichzeitig mahnte er aber, dass das Ehrenamt mehr geschätzt werden müsse und sendete ein Appell an die Eltern. Nach der erzählten Geschichte erhielt jedes Kind ein kleines Geschenk und alle freuten sich. Was für ein toller Tag.

