Spieleabend auf der Heusackhütte Esslingen

Der Schwäbische Albverein Esslingen hatte wieder Alt und Jung zum „Spieleabend auf der Hütte“ eingeladen.

Erfreulich viele Teilnehmer haben die Einladung angenommen und so war die Hütte an diesem Abend genau wie im letzten Jahr gut besucht.

Statt, wie heute sonst üblich, an größeren und kleineren Bildschirmen zu „zocken“, spielte man an allen Tischen wieder einmal „analog“ miteinander.

Die Teilnehmer hatten dazu ihre Spiele selbst mitgebracht: So gab es „Golf mit Karten“, Kniffel und Mensch-ärgere-dich-nicht. Es wurde gebinokelt und am Seniorentisch hatten die Herren wieder einen Riesenspaß am alten Kinderspiel „Schwarzer Peter“.

Regen Anklang fanden wie immer die Gratis-Pommes „So-viel-de-witt“, die Vorstand Werner Fuß servierte. Er und sein Team freuten sich über den gelungenen Abend.