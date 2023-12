Spendenübergabe WRS Schillerschule

Die diesjährige Spendenaktion an der WRS Schillerschule Tuttlingen ging an das Hospiz am Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen. Bei der gemeinsamen Weihnachtsfeier in der Aula der Schillerschule überreichten die SMV Lehrer Herr Bagci und Herr Langer einen Scheck über 1.000 Euro an Frau Kupferschmid vom Hospiz, die sich recht herzlich bei allen Schülerinnen und Schülern bedankte. Foto: Alina Senef

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.